Partidos questionam postura do Governo sobre contas do Novo Banco

Os partidos não se opõem à realização de uma comissão de inquérito às contas do Novo Banco, mas questionam a postura do Governo. O CDS diz que é inaceitável o primeiro-ministro dizer que há um “banco péssimo” em funções e o PSD espera uma iniciativa do PS no Parlamento.