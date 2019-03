Centeno diz que perdas do Novo Banco resultam dos créditos herdados do antigo BES

O ministro das Finanças disse esta quinta-feira que as perdas registadas pelo Novo Banco não resultam da venda do banco, mas sim da resolução e dos créditos ruinosos que herdou do antigo BES.

Mário Centeno respondeu às acusações do PSD, que afirmou que o ministro tentou esconder a fatura a pagar plo negócio que fez com os americanos da Lone Star.