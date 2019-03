Adiadas primeiras audições da comissão de inquérito à CGD

As primeiras audições na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos foram adiadas, pelo menos por uma semana.

A decisão prende-se com elevado número de documentos que foram entregues pelo banco do Estado à comissão, e que terão de ser analisados pelos deputados.

O calendário inicial previa que a auditora Ernst & Young fosse ouvida já na próxima terça-feira. No dia seguinte, seria a vez do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e na quinta-feira, Vítor Constâncio.

O presidente da comissão de inquérito espera que pelo menos duas destas audições possam acontecer passada uma semana.