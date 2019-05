Os três mil portugueses mais ricos pagaram quase tanto IRS como o conjunto das 935 mil famílias mais pobres.

Os números são relativos ao ano passado e foram divulgados esta quarta-feira pelo Correio da Manhã.

Ao todo, os contribuintes com rendimentos superiores a 250 mil euros por ano pagaram 630 milhões de euros de imposto. As famílias nos três escalões mais baixos do IRS entregaram 636 milhões de euros ao Estado, apenas mais 30 milhões.