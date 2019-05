Banco de Portugal disposto a divulgar dados em falta na lista de devedores à banca

O Banco de Portugal entende que a lei não o obriga à divulgação do relatório com informação agregada sobre a lista de devedores dos bancos. Depois das críticas dos deputados e do próprio presidente da Assembleia da República, a SIC sabe que o regulador está disposto a divulgar os dados em falta, mas para isso o Parlamento tem de esclarecer de que forma essa informação deve ser publicada.