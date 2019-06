Um em cada cinco bancos já permite créditos online

Já é possível fazer créditos exclusivamente através da internet em 19% dos bancos portugueses. Este valor corresponde a um em cada cinco instituições financeiras nacionais.

Os dados do Banco de Portugal mostram que o crédito pessoal e os cartões de crédito são as principais apostas online, e revela também que 40% dos bancos querem começar a investir com mais força no crédito automóvel.

No final do ano passado, cerca de 87% das instituições financeiras comercializavam produtos ou serviços bancários online. Em 25% dos bancos, já era possível abrir uma conta à ordem exclusivamente através da internet.