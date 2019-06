Pode ficar mais caro fazer transferências por MB Way do que no multibanco

A Deco alerta que pode ficar mais caro fazer transferências através da aplicação MB Way do que através do multibanco. A associação de defesa do consumidor avisa que muitos bancos têm comissões acima de um euro, um valor que é fixo e que não depende do montante da transferência.

Os dados oficiais da SIBS, entidade responsável pela aplicação, revelam que mais de 25% das transações têm um valor inferior a 10€. Nestes casos, a comissão a pagar pelo utilizador pode representar 15% do valor transferido.