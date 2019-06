"Saldo positivo é totalmente compatível com os objetivos orçamentais para o ano"

Ministro das finanças mostra-se satisfeito com o resultado do primeiro trimestre, mas pede cautela.Questionado sobre se o Governo vai melhorar a meta para este ano, à boleia deste excedente, Mário Centeno lembrou que há despesas extraordinárias daqui a uns meses que podem alterar as contas.