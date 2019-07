Christine Lagarde cada vez mais perto de se tornar a 1.ª mulher a liderar o BCE

Henry Romero

O Conselho (Assuntos Económicos e Financeiros - ECOFIN) "adotou a recomendação formal para nomear Christine Lagarde como candidata à presidência do BCE", segundo um comunicado do Conselho da UE.

Uma decisão final dos ministros da economia e Finanças da União Europeia que compõem o Ecofin só deverá ser tomada pelos líderes europeus na cimeira de outubro, após consultas ao Parlamento Europeu e ao Conselho de Governadores do BCE, que integra os seis membros da Comissão Executiva da instituição e os governadores dos bancos centrais nacionais dos 19 países da área do euro.

O mandato do atual presidente do BCE, o italiano Mário Draghi, termina em 31 de outubro, após oito anos de exercício no cargo, não renováveis.

A recomendação de hoje formaliza o acordo a que chegaram os líderes europeus em 02 de julho sobre o 'pacote' de nomeações para o novo ciclo político europeu, e que compreendeu também as presidências da Comissão Europeia e do Conselho Europeu.

Com Lusa