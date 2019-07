Governo lança site com todas as medidas do Programa de Governo

No dia do debate do Estado da Nação, o último da legislatura, o Governo disponibilizou na Internet um site chamado "Prestar Contas" com todas as medidas do Programa de Governo.

A página ficou disponível na manhã desta quarta-feira e revela, por áreas e por Ministério, quantas e quais das mais de mil medidas do Programa de Governo foram executadas.

O Governo escreve que se trata de uma prestação de contas a todos os portugueses e garante ter cumprido as metas de mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade.

Isto acontece também a dias de uma ação do PS em que todos os ministros vão andar pelo país a mostrar o trabalho que fizeram nos últimos quatro anos.