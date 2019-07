Défice das balanças corrente e de capital agrava-se para 2.614 M€ até maio

O défice das balanças corrente e de capital agravou-se para 2.614 milhões de euros até maio deste ano, acima dos 1.303 milhões de euros registados em igual período de 2018, divulgou hoje o Banco de Portugal.

Para esta evolução contribui sobretudo o défice da balança de bens que aumentou 1.901 milhões de euros em termos homólogos.

No mesmo período, o excedente da balança de serviços diminuiu 25 milhões de euros.

O Banco de Portugal refere que, no conjunto dos primeiros cinco meses deste ano, as exportações de bens e serviços cresceram 4,8% (4,4% nos bens e 5,7% nos serviços) e as importações aumentaram 10,3% (10,2% nos bens e 11,2% nos serviços).

Quanto ao défice da balança de rendimento primário, "reduziu-se em 201 milhões de euros relativamente ao período homólogo, para 2.850 milhões de euros", uma variação que "resultou, principalmente, da redução dos juros pagos a entidades não residentes", segundo o banco central.

Até maio de 2019, o saldo da balança financeira registou uma redução dos ativos líquidos de Portugal face ao exterior de 2.197 milhões de euros.

Já os passivos aumentaram, "refletindo o investimento de não residentes em títulos de dívida pública portuguesa e em sociedades não financeiras residentes", uma evolução "parcialmente compensada pelo aumento de ativos financeiros no exterior, através do investimento dos bancos residentes em títulos de dívida emitidos por não residentes, e pela redução de depósitos de não residentes em bancos residentes".



Lusa