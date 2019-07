Industriais de alimentação animal preveem 4 M€ de prejuízo diário devido a greve de motoristas

A Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais (IACA) prevê que a greve dos motoristas provoque quatro milhões de euros de prejuízo diário, caso o setor não seja integrado, com prioridade, nos serviços mínimos, foi hoje anunciado.

"A IACA prevê graves prejuízos para o setor, quer no abastecimento de mátrias primas à indústria, quer no fabrico e distribuição dos alimentos aos animais, durante a greve dos transportadores de matérias perigosas, caso não se confirme a inclusão do setor da alimentação animal na definição de serviços mínimos a fixar em despacho governamental", alertou, em comunicado, a associação.

De acordo com os industriais de alimentação animal, este setor produz diariamente uma média de 15.000 toneladas de alimentos que "não chegarão ao seu destino", caso o setor não seja incluído nos serviços mínimos a decretar, "colocando em causa a alimentação de cerca de 40 milhões de animais".

Por outro lado, o setor movimenta diariamente mais de 500 camiões para o transporte de matérias-primas até ao local de fabrico, bem como 1.200 camiões para o transporte das rações até às explorações pecuárias.

Adicionalmente, devido às ruturas de abastecimento, estes trabalhadores preveem a "ocorrência de problemas de saúde e bem-estar animal", obrigando a "uma rápida intervenção" da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

"A maioria das empresas não tem 'stocks' para mais de dois dias, sendo que muitas delas trabalham com 'stocks' ao dia, devido a questões de ordem financeira e falta de condições de armazenagem. A não inclusão do setor no despacho governamental que definirá os serviços mínimos coloca em causa um setor que representa, direta e indiretamente, 2,8 mil milhões de euros anuais de volume de negócios, ou seja 38% do total da economia agrícola nacional (7,2 mil milhões de euros)", afirmou, citado no mesmo documento, o secretário-geral da IACA, Jaime Piçarra.