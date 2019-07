No pico do verão, Algarve vai ter 22 postos de combustível em caso de greve, mais 2 que em abril

Em caso de greve dos motoristas de matérias perigosas, prevista para 12 de agosto, a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) divulgou a lista dos postos de combustível que vão estar abertos, para veículos em geral e para veículos de emergência.

Para os primeiros, a rede inclui 326 postos, mais 16 que durante a greve de abril, mas apenas um décimo dos que estão abertos a nível nacional em dias normais.

Para os veículos prioritários a rede incluiu 56 postos.

No Algarve, numa altura em que se esperam cerca de 1 milhão de turistas, está prevista a abertura de 22 postos de combustível, apenas mais 2 que na greve de abril.

A ENSE garante que “com o acionamento desta rede de emergência, fica assegurado o fornecimento de combustíveis às populações e às forças e serviços de segurança, garantindo um normal funcionamento do país”.

Portugal tem reservas de combustíveis que permitem assegurar o funcionamento do país durante 90 dias em caso de emergência energética, garante a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).

“Estas reservas asseguram o funcionamento da economia nacional e do país, durante 90 dias, sem necessidade de importação ou refinação de produtos acabados, e estão aptas a chegar a qualquer ponto do território nacional através do acionamento do plano de emergência da ENSE”, refere a entidade em comunicado.