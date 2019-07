ANTRAM e Fectrans ainda não chegaram a acordo

Depois de mais uma reunião, a Fectrans ainda não chegou a acordo com a ANTRAM quanto ao novo contrato coletivo de trabalho para os motoristas.

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) é a única que mantém ainda as negociações com os patrões. Apesar de ainda não ter chegado a acordo com a ANTRAM, garante que o processo negocial está a decorrer com normalidade. Não vê por isso motivo para se juntar à greve convocada pelos dois sindicatos independentes a partir de 12 de agosto.

A Fectrans pede um aumento salarial para os 700 euros já no início do próximo ano e 850 euros nos dois anos seguintes.

A próxima reunião negocial está agendada para a próxima terça-feira.