Pedro Pardal Henriques, advogado, vice-presidente e porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), apela no Facebook para que os motoristas "recusem realizar trabalho suplementar no próximo sábado e domingo".



Segundo o Jornal Económico, o apelo é feito esta quinta-feira numa página do Facebook de apoio aos motoristas de combustíveis.