"Um dos grandes empresários"

Celso Filipe, diretor-adjunto do Jornal de Negócios, esteve em direto ao telefone para o Jornal da Meia-Noite da SIC Notícias e recordou algumas situações com o empresário.

O empresário, que dirigiu o grupo Jerónimo Martins, foi vítima de doença prolongada.

Alexandre Soares dos Santos foi líder do Pingo Doce e de outras empresas no setor da distribuição alimentar. A família é uma das mais ricas do país.