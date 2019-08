Motoristas entregam pré-aviso de greve de 7 a 22 de setembro

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP) entregou hoje um pré-aviso de greve dos trabalhadores. Será uma paralisação às horas extraordinárias, fins de semana e feriados.

O presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas anunciou esta quarta-feira que a greve dos motoristas se realizará de 7 a 22 de setembro.

Francisco São Bento anunciou aos jornalistas a "greve geral dos motoristas" ao trabalho suplementar, isto é, às horas extras, aos fins de semana e aos feriados.



Ontem, a primeira tentativa de mediação do Governo, falhou. O advogado do SMMP Pedro Pardal Henriques acabou desmentido pelo próprio ministro, minutos depois do encontro que durou mais de 5 horas.