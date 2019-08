Sindicato dos motoristas vai apresentar pré-aviso de greve às horas extras, feriados e fins de semana

EM ATUALIZAÇÃO



O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP) entrega hoje um pré-aviso de greve aos fins de semana, feriados e horas extraordinárias, a partir da primeira semana de setembro. A informação foi confirmada à SIC pelo sindicato.

"O presidente do sindicato, Francisco São Bento, vai anunciar hoje em conferência de imprensa marcada para as 13:00 em Aveiras que vai avançar com um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana", disse.



O advogado do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, indicou também que o presidente do sindicato vai dar mais pormenores sobre a decisão na conferência de imprensa.

A decisão surge depois de as negociações entre a Antram e o SMMP terem falhado. O governo e os patrões dizem que o sindicato quis impor resultados antes do arranque das conversações.

Pardal Henriques disse à saída da reunião com o Executivo que a Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros".