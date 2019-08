Tribunal da Irlanda bloqueia greve de pilotos da Ryanair

O Tribunal Superior de Dublin bloqueou hoje a greve de pilotos irlandeses da companhia aérea de baixo custo Ryanair prevista para quinta e sexta-feira.



Os advogados da companhia, com sede na Irlanda, argumentaram que o sindicato de pilotos não permitiu que as negociações chegassem a uma conclusão antes de anunciar a greve.



O sindicato, que representa 180 pilotos irlandeses que trabalham para a Ryanair, alegou que a empresa simplesmente ignorou a proposta apresentada pelos pilotos com as reivindicações salariais e laborais.





A companhia 'low cost' congratulou-se com a decisão do tribunal através de uma mensagem na sua conta no Twitter na qual assegura que todos os voos previstos nos aeroportos irlandeses vão funcionar com normalidade.



No princípio de agosto, os pilotos da Ryanair na Irlanda e no Reino Unido convocaram as greves em protesto pelas condições de trabalho, marcadas para 22 e 23 de agosto e para 2 a 4 de setembro.



Em Portugal, o pessoal de cabine (assistentes de bordo) da Ryanair iniciou hoje uma greve de cinco dias, mas o Governo decretou serviços mínimos.

Lusa