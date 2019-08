O Governo diz que, apesar do investimento em Portugal, a Ryanair tem de cumprir a legislação portuguesa.

Dois dias depois da reunião com o ministro das Infraestruturas, a presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil garante que ainda não viu "rigorosamente nada" que garanta a proteção aos tripulantes da companhia aérea.