Zero pede ao Governo reforço no apoio à compra de veículos elétricos

A Associação ambientalista Zero quer um ajuste nos valores do Fundo Ambiental, destinados às candidaturas para a compra de veículos elétricos, visto que as mais de 430 candidaturas que estão por validar excedem o orçamento disponível.

"De acordo com os mais recentes dados do Fundo Ambiental, o limite de incentivos para veículos ligeiros 100% elétricos quando ainda faltam cerca de quatro meses para o final do ano está esgotado. O número de candidaturas por validar (436), excede em muito o orçamento disponível. No limite, se todas as candidaturas forem de pessoas coletivas (incentivo de 2.250 euros ao contrário de 3.000 euros no caso de pessoas singulares), o máximo a abranger serão mais 75 veículos. A Zero considera assim que deveria haver um ajustamento nos valores do Fundo Ambiental para suportar todas as candidaturas válidas que sejam apresentadas ainda este ano", lê-se num comunicado divulgado pela associação.

A ZERO defende que o Governo português deveria antecipar o fim da venda de veículos de combustão interna, medida que só deverá entrar em vigor daqui a mais de 20 anos, "através da eletrificação das frotas públicas (incluindo transportes públicos), "carros de empresa" e táxis, e da revisão dos incentivos e benefícios fiscais para compensar a compra de veículos de emissões zero e penalizar os veículos mais poluentes, além de facilitar a instalação de postos de carregamento em casa e no trabalho. Estas são medidas importantes para descarbonizar o transporte rodoviário", conclui a Zero.