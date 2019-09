BCP, CGD e Santander vão impugnar as multas aplicadas pela Autoridade da Concorrência

Já são três os bancos que vão recorrer da multa recorde aplicada pela Autoridade da Concorrência que condenou 14 bancos ao pagamento de coimas no valor global de 225 milhões de euros



BCP, Caixa e Santander já informaram que vão impugnar as multas que foram aplicadas por prática concertada de informação sensível entre 2002 e 2013...

A Caixa Geral de Depósitos vai recorrer da decisão, segundo apurou o ECO, seguindo as pisadas do BCP, que anunciou que vai avançar com uma impugnação judicial por considerar que as acusações não estão fundamentadas, e do Santander que diz que a decisão não é razoável nem adequada.