Bolsas europeias mistas preocupadas com subida do preço do petróleo

As principais bolsas europeias estavam hoje mistas, com os investidores, de novo, muito pendentes da evolução do preço do petróleo, depois da subida histórica na segunda-feira na sequência dos ataques contra refinarias sauditas no sábado.



Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 0,01% para 389,48 pontos.

As bolsas de Londres e Paris subiam 0,21% e 0,15%, enquanto as de Paris, Madrid e Milão recuavam 0,08%, 0,03% e 0,01%, respetivamente.



Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:55, o principal índice, o PSI20, recuava 0,26% para 5.058,41 pontos.



Neste contexto, o barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu hoje em baixa, a cotar-se a 68,43 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas depois de ter terminado a 69,02 dólares na segunda-feira e a 60,22 dólares na sexta-feira.



Os ataques contra refinarias sauditas no passado fim de semana, que forçaram à diminuição de 5% da produção mundial de petróleo, desencadearam na segunda-feira a maior subida do preço do petróleo numa única sessão desde a guerra do Golfo.



Na sessão de segunda-feira, o preço do Brent chegou a subir quase 20%, para 71,95 dólares, apesar de posteriormente se ter moderado e ter terminado a 69,02 dólares, a registar um acréscimo de 14,6% face à sessão anterior.



Analistas citados pela Efe avaliam o impacto que pode ter a subida do preço do petróleo na evolução económica fazendo com que ganhe relevância a publicação hoje alguns indicadores macroeconómicos como o índice de confiança da Alemanha ou a produção industrial nos Estados Unidos.



Contudo, a atenção dos mercados está a centrar-se nos próximos passos da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed, em inglês), que na próxima quarta-feira realiza a sua reunião de política monetária.



Os mercados esperam uma nova descida das taxas de juro nos Estados Unidos.



Na quinta-feira, a bolsa de Wall Street terminou em baixa, com o Dow Jones a descer 0,52% para 27.076,82 pontos, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 27.359,16 pontos, registado em 15 de julho.



No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a descer 0,28% para 8.153,54 pontos, contra o atual máximo, de 8.330,21 pontos, registado em 26 de julho.



A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1009 dólares, contra 1,1003 dólares na segunda-feira.

Lusa