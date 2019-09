Governo garante que não haverá subida repentina do preço dos combustíveis

O Governo diz que não há motivo de preocupação e afasta uma escalada do preço dos combustíveis. A informação surge depois dos ataques à maior petrolífera do mundo terem comprometido a produção de petróleo. Depois das subidas históricas de ontem, as cotações começaram a estabilizar nos mercados internacionais.