Mário Centeno recusa debate com porta-voz das finanças do PSD

Mário Centeno almoçou em Leiria com empresários da região num evento que pretendia debater as finanças públicas e a competitividade das empresas.

O ministro das Finanças recusou um debate com o porta-voz das finanças do PSD e não revelou até quando fica no Governo se o PS ganhar as eleições. Rui Rio disse que seria até meados de 2020.