Revisão em alta do rating "reflete melhoria estrutural do desempenho da economia"

"A agência de 'rating' DBRS reviu hoje em alta o 'rating' da República Portuguesa para BBB ('high') com perspetiva estável. Esta revisão reflete a melhoria continuada e estrutural do desempenho da economia portuguesa", indica o Ministério das Finanças num comunicado hoje divulgado.

O ministério tutelado por Mário Centeno refere que a DBRS "destaca o esforço continuado de consolidação orçamental estrutural, que se traduz no equilíbrio das contas públicas e na redução sustentada do rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB), no quadro de uma política que promove o investimento, o crescimento sustentável e a criação de emprego permanente".

As Finanças frisam também que a agência de 'rating' salienta "mudanças positivas na estrutura da economia portuguesa que favorecem a continuação do crescimento económico equilibrado".

Na nota divulgada em reação à revisão do 'rating' de Portugal pela DBRS, o ministério dirigido por Mário Centeno indica ainda que "a dívida pública portuguesa beneficia hoje da classificação de investimento pelas quatro principais agências de 'rating' internacionais, estando com perspetiva positiva nas outras três".

Portugal tem atualmente uma avaliação de 'BBB' pela Fitch e Standard & Poor's (segundo nível da categoria de investimento) e 'Baa3' pela Moody's (primeiro nível na categoria de investimento, um nível acima de 'lixo'). Nestas três agências de notação financeira, a perspetiva do 'rating' é positiva, o que significa que pode haver melhorias em próximas revisões.

"Esta revisão em alta é mais um passo fundamental que traduz a política de credibilização de Portugal, a qual é essencial para prosseguir a estratégia de crescimento inclusivo com estabilidade política, económica e social", rematam as Finanças.

Lusa