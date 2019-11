Aumento do salário mínimo não deverá ter impacto no setor hoteleiro

O aumento do salário mínimo nacional não deverá ter grande impacto no setor da hotelaria. Por exemplo, nos hotéis Pestana o salário mínimo do grupo já é superior ao valor atual.

O administrador do grupo no Algarve diz até que concorda com a subida para 750 euros até 2023.