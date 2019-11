As mulheres continuam a ganhar menos que os homens por funções iguais e, apesar do fosso estar a diminuir, a diferença é ainda muito significativa. São quase 15%, que em números absolutos se traduzem em praticamente 150€. No Dia Nacional da Igualdade Salarial, recebemos na Edição da Manhã, Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.