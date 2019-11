Galamba anuncia indústria de transformação de lítio no Norte do país

O secretário de Estado da Energia garante que não há qualquer irregularidade no negócio da exploração de lítio em Montalegre.

No programa Negócios da Semana da SIC Notícias, João Galamba anunciou também que Portugal terá uma indústria de transformação de lítio no Norte do país.