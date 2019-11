David Neeleman deverá sair da TAP no próximo ano

O empresário norte-americano David Neeleman deverá sair da TAP nos primeiros três meses do próximo ano.



O empresário norte-americano é acionista da TAP através do consórcio Atlantic Gateway, que controla em parceria com Humberto Pedrosa, 45% da companhia aérea .

De acordo com o jornal de negócios, em causa está o mal estar com o parceiro de consórcio e com o Estado, devido aos resultados negativos da TAP.

O empresário David Neeleman estará a negociar com outras companhias aéreas a venda da sua posição.