David Neeleman, um dos donos da TAP, poderá deixar a companhia aérea por causa dos maus resultados. À SIC, fonte da empresa confirma que o cenário é admitido há vários meses pelos gestores nomeados pelo Estado.

De acordo com o Jornal de Negócios as mexidas podem acontecer já no primeiro trimestre de 2020, com a saída de David Neeleman da companhia aérea portuguesa. Um cenário que também tinha sido antecipado por Marques Mendes.