Tribunal angolano arresta contas e empresas de Isabel dos Santos

O Tribunal Provincial de Luanda determinou esta segunda-feira o arresto preventivo de contas bancárias pessoais e empresas em nome de Isabel dos Santos.

A decisão envolve também o marido e o gestor da fortuna da empresária. Em causa estão negócios celebrados com o Estado angolano, através das empresas Sodiam - empresa pública de venda de diamantes - e a petrolífera Sonangol, empresas em que o Estado terá entrado com capital e com empréstimos.

Contas e dívidas que, segundo a Justiça angolana, ainda não foram regularizadas.

A Procuradoria Angolana afirma que, com estes negócios, o Estado teve um total de prejuízos superior a mil milhões de dólares e, por isso, este arresto preventivo das contas e empresas de Isabel dos Santos, no sentido de regularizar as dívidas e empréstimos.