MNE evita comentar caso de Isabel dos Santos e realça "cooperação geral" com Angola

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) diz que Portugal tem uma boa cooperação com Angola. Augusto Santos Silva foi hoje questionado sobre a colaboração portuguesa, no caso do arresto de bens da empresária Isabel dos Santos. O ministro evitou comentar o caso e limitou-se a dizer que a Justiça e a máquina fiscal são apenas duas das áreas de cooperação entre os dois países.