Angola e Congo pedem a Isabel dos Santos que colabore com a justiça

O Presidente angolano João Lourenço e o chefe de Estado da República Democrática do Congo defendem que Isabel dos Santos e o marido devem cooperar com a justiça.

Durante o encontro, os governantes "realçaram que o melhor caminho para os visados será a máxima colaboração com as autoridades competentes do Estado e com a Justiça angolana".

Neste sentido, João Lourenço apelou à cooperação internacional "no sentido de apoiar o esforço de combate a corrupção e à impunidade em Angola" e enfatizou ao seu homólogo que Angola observa a separação de poderes, assegurando que "o executivo não interfere na ação da Justiça".

Os chefes de Estado abordaram igualmente a exploração petrolífera na Zona de Interesse Comum (ZIC) dos dois países e acordaram que as equipas técnicas de Angola e da RD Congo vão reunir-se em breve para estabelecerem o cronograma de ações necessário para a implementação de um projeto conjunto.

O comunicado surge depois de os dois presidentes terem analisado, num encontro em Benguela, as consequências da decisão do Tribunal Provincial de Luanda, que decidiu arrestar os bens de Isabel dos Santos e do marido, a pedido do Estado angolano.