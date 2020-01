Isabel dos Santos diz que não sabe como vai pagar a empregados e fornecedores

Isabel dos Santos diz que, com as contas congeladas, não sabe como vai pagar os salários aos trabalhadores e fornecedores.

A empresária é suspeita de desviar mais de mil milhões de euros do estado angolano com o marido e um gestor português. Num direto no Instagram, afirmou que nem sequer sabia da existência do processo judicial.

"Nem sequer sabia que o processo acontecia. Nunca recebi uma notificação, um pedido de esclarecimento. Nada"

Em causa está uma investigação que incide nos negócios da empresária, do marido Sindika Dokolo e do gestor Mário Leite Silva com empresas públicas angolanas.

O Tribunal Provincial de Luanda congelou as contas e participações da empresária, do marido e do gestor em nove empresas.

A Procuradora-geral da República de Angola acredita que o património obtido às custas do Estado foi exportado.