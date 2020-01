Centeno rejeita cenário de nova injeção de capital no Novo Banco em 2020

O ministro das Finanças reafirma que não estão em cima da mesa novas injeções de capital no Novo Banco este ano, além dos 600 milhões de euros já previstos no Orçamento do Estado.

Em Bruxelas, Mário Centeno descartou esse cenário imediato, que levaria à apresentação de um orçamento retificativo, mas não se comprometeu em relação ao que poderá acontecer no futuro.