Construção do aeroporto do Montijo pode arrancar já este ano

No dia em que o aeroporto do Montijo teve luz verde para avançar, o primeiro-ministro garantiu que todas medidas exigidas pela Agência Portuguesa do Ambiente vão ser cumpridas, mesmo que seja contra a vontade da ANA aeroportos.

O parecer foi contestado pelas organizações ambientalistas e por vários movimentos cívicos, que já decidiram avançar para tribunal.