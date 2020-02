A ANACOM está a analisar o perfil de risco dos fornecedores de acordo com as diretrizes europeias. É um tema que vai estar nas prioridades do desenvolvimento da rede 5G.

Foram definidos dois meses para a análise e caracterização do perfil dos fornecedores, esse trabalho ainda está a ser feito e não há nomes na lista de alto risco.

