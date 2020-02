PS de Setúbal contra bloqueio dos municípios da Moita e Seixal ao Aeroporto do Montijo

O PS de Setúbal considera inaceitável o parecer negativo das Câmaras da Moita e do Seixal à construção do novo Aeroporto do Montijo. Para o PS, estes municípios liderados pelo PCP, pretendem travar um projeto estruturante para o país.



O novo aeroporto do Montijo só avança se a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) reunir o parecer favorável de todos os municípios envolvidos.