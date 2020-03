Morreu Jack Welch, o gestor que multiplicou por 30 o valor da empresa General Electric

O empresário norte-americano Jack Welch, que nas duas décadas em que liderou a General Electric (GE) multiplicou por 30 o valor da empresa tornando-a uma das mais valiosas do mundo, morreu aos 84 anos, foi esta segunda-feira anunciado.

Conhecido como "o gestor do século XX" e "Neutron Jack", devido ao seu estilo de gestão, Jack Welch iniciou a sua carreira na GE como engenheiro químico, em 1960, assumiu a presidência executiva do gigante industrial em 1981, tendo-se mantido neste cargo até à sua jubilação, em 2001.

"Jack foi uma grande figura e foi o coração da General Electric durante cerca de meio século. Remodelou a nossa companhia e o mundo dos negócios", referiu o presidente executivo (CEO) da GE, Larry Culp, acrescentando: a empresa continuará a fazer homenagem "ao seu legado, fazendo o que Jack quereria que fizéssemos: ganhar".

Durante os 20 anos em que assumiu o lugar de presidente executivo da GE, Jack Welch multiplicou por 30 o valor da empresa, através de uma estratégia -- que alguns consideraram polémica e agressiva -- centrada nos resultados, em que as unidades menos rentáveis eram alienadas e os diretores intermédios eram incentivados a despedir os trabalhadores menos produtivos.

Alguns dos números da General Electric dão conta do seu estilo de gestão: naquelas duas décadas em que se sentou na cadeira de CEO, Jack Welch viu o valor da empresa avançar de 14 mil milhões de dólares para 410 mil milhões de dólares, tornando-a a maior do mercado, e celebrou mais de um milhar de acordos de compra e venda.

De acordo com o The Wall Street Journal, citado pela agência Efe, nos primeiros cinco anos ao comando do conglomerado industrial eliminou cerca de 100 mil postos de trabalho.

Nos últimos anos, o gestor revelou estar "dececionado" com os resultados da GE, devido ao impacto da crise financeira de 2008 sobretudo na GE Capital, que atravessa atualmente um delicado processo de reestruturação.

Em 2019, a GE, que foi fundada em 1892 por Thomas Edison, teve perdas de 5.439 milhões de dólares, um valor inferior ao registado no ano anterior, numa altura em que está focada em potenciar a sua divisão de energia, na redução da dívida e no fabrico de motores de reação e turbinas de energia.

Em 2006, num encontro em Lisboa, promovido pelo Fórum para a Competitividade, Jack Welch mostrou a forma como via a gestão, considerando, então, que as empresas portuguesas eram "demasiado estáticas" e pouco dadas "à experimentação", tendo sublinhado também o papel crucial do governo "na criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo e à produtividade sustentada".