Media pedem ao Governo medidas urgentes para o setor

Num momento de fortes audiências mas de enorme quebra da publicidade, a Plataforma dos Media Privados enviou hoje ao Governo uma carta em que pede a adoção de medidas para mitigar os tremendos efeitos negativos do coronavírus no setor, que podem colocar em causa a sua própria sobrevivência.



A plataforma, que junta os grupos Impresa, Cofina, Global Media, Media Capital, Público e Renascença, defende medidas como a flexibilização imediata dos regimes de manutenção dos postos de trabalho e lay-off, a aplicação de IVA a taxa zero em assinaturas digitais, bem como a suspensão da liquidação de IVA pelos pontos de venda durante quatro meses.

Os grupos de media pedem ainda a forte aquisição de espaço publicitário por parte do Estado, a regularização dos créditos com empresas de media e a comparticipação nos gastos de energia dos emissores de radiodifusão.

Propõem ainda que, até ao final do ano, se eliminem as taxas da ERC, da Anacom e do audiovisual e se tributem as grandes plataformas tecnológicas a operar em Portugal.