Com o custo médio do preço do petróleo 10% abaixo do previsto, o preço da gasolina vai baixar e o do gasóleo vai aumentar já a partir desta segunda-feira.

Nos postos de abastecimento de combustível, o preço da gasolina vai baixar 1,5 cêntimos e o do gasóleo vai aumentar um cêntimo.

O preço médio do barril de petróleo Brent está agora em 51,7 dólares e já custa menos 18% em relação à média do ano passado.