António Costa pede desculpa ao Bloco de Esquerda

O primeiro-ministro pediu desculpas ao Bloco de Esquerda por desconhecer que o Novo Banco tinha recebido, esta semana, 850 milhões de dinheiros públicos.

O dinheiro destina-se a compor as contas do Novo Banco do ano passado.

António Costa desconhecia este dado e, esta quinta-feira, na Assembleia da República, garantiu que não haveria mais ajudas do Estado até que os resultados da auditoria do banco fossem conhecidos.

Mas o ministro das Finanças tem dito que o contrato entre o fundo de resolução e o tesouro é para cumprir, ou seja, é necessário continuar a haver pagamentos, mesmo em tempos de pandemia.