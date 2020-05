"Esta história está muito mal contada"

António Costa não sabia que a transferência já tinha sido concretizada. Catarina Martins já veio criticar a atitude de Mário Centeno e o Bloco de Esquerda quer que o parlamento aprove os empréstimos.

José Gomes Ferreira explica que o contrato feito em 2017 prevê o Mecanismo de Capital Contingente, ou seja se faltar capital tem de se injetar e quem tem de o fazer é o próprio Estado, existindo prazos que têm de ser cumpridos, caso contrário entra-se em incumprimento.

"O primeiro-ministro ou prometeu uma coisa que não podia prometer ou combinou com Mário Centeno que aquela auditoria tinha de estar terminada mesmo para se poder pagar e Mário Centeno não lhe terá argumentado que não podia parar o pagamento com base nas contas de 2019 porque o contrato a isso obrigava. Não sei! Sei que ou dois nos estão a esconder alguma coisa ou um deles nos está a esconder alguma coisa."

Ainda em análise em entrevista à SIC Notícias o impacto da Covid-19 nas empresas.

As empresas em lay off já receberam 260 milhões de euros em apoios, diz a Confederação Empresarial de Portugal. E cerca de 30% das empresas que pediram para aderir ao lay off até 10 de abril ainda não tinham recebido o apoio da Segurança Social a 4 de maio, revela um estudo da CIP e do ISCTE.