Apesar do apelo do ministro das Finanças, o Novo Banco mantém a intenção de pagar prémios aos administradores.



A reação surge depois de Mário Centeno ter dito, no Parlamento, que está contra o bónus de dois milhões de euros para os gestores do banco, que recebe dinheiro do Estado.

Centeno avisou que não estamos a viver um tempo normal e que é preciso bom senso.