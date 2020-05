Centeno garante que “não há falta de controlo” nas injeções ao Novo Banco

Mário Centeno reagiu esta quinta-feira no Parlamento à polémica transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco antes do resultado da auditoria e em plena pandemia.

O ministro das Finanças garantiu que não há falta de controlo nas injeções de capital no banco e que qualquer injeção de capital é antecedida de auditorias, inspeções e comissões de acompanhamento.

Centeno alerta ainda que “não podemos falar do Novo Banco quando queremos falar do BES” e que não permitirá que a instituição bancária possa ser prejudicada pelo que considerou um “debate sem qualquer sentido”.

Marcelo reafirma posição sobre Novo Banco

Depois de na quarta-feira o Presidente da República ter defendido António Costa, dizendo que o primeiro-ministro esteve muito bem e criticando, de forma indireta, o ministro das Finanças por não ter informado o chefe do Executivo da injeção de capital no Novo Banco, e depois dessas declarações terem motivado a ida de Centeno a São Bento, Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou a sua posição relativamente à situação.

Num nota publicada no site da Presidência, Marcelo confirma que falou com Centeno por causa do que considera ter sido um "equívoco" provocado pelas declaraçoes na Autoeuropa, mas "reitera a sua posição" a propósito do que disse na tarde de ontem.

Recorde-se que o chefe de Estado disse que o empréstimo ao Novo Banco nunca podia ter sido autorizado antes de serem conhecidos os resultados da auditoria.

Centeno fica, para já, mas Rio volta a insistir na demissão

Mário Centeno vai continuar no Governo, pelo menos até ao final de junho. No final da reunião da noite de quarta-feira, que durou mais de três horas, António Costa reafirmou a confiança pessoal e política no ministro das Finanças.

Ainda assim, há quem não esteja satisfeito e considera que Centeno não tem condições para continuar no cargo. Foi isso que disse o presidente do PSD, que voltou esta quinta-feira a defender a demissão do ministro. Rui Rio escreveu no Twitter que o primeiro-ministro assumiu que, mesmo sem condições, um ministro pode manter-se no Governo.

Bloco quer que futuras injeções de capital no Novo Banco passem pelo Parlamento

Entretanto, o Bloco de Esquerda fez saber que vai apresentar um projeto no Parlamento para que futuras injeções de capital no Novo Banco tenham de passar pela Assembleia da República. Mariana Mortágua disse ainda que o partido vai avançar com uma proposta para proibir os bónus para os admistradores do antido BES.