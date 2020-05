Centeno continua no Governo pelo menos até fim de junho

Mário Centeno vai continuar no Governo, pelo menos até ao final de junho. No final de uma reunião que durou mais de 3 horas, em comunicado, António Costa reafirmou a confiança pessoal e política no ministro das Finanças.

Esta manhã, numa visita a uma creche, em Lisboa, o primeiro-ministro não quis falar sobre o assunto.

Veja também: