Marcelo considera declarações sobre Centeno na Autoeuropa um "equívoco"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ligou esta quinta-feira de manhã ao ministro das Finanças, Mário Centeno, para lhe pedir desculpa pelo “equívoco” nas suas declarações na Autoeuropa, onde deu razão ao primeiro-ministro ao dizer que “esteve muito bem” ao condicionar a transferência para o Novo Banco.

"Eu acho que o equívoco é uma palavra que nos faz sorrir nesta altura, o que foi tudo foi bizarro", considerou Bernardo Ferrão, subdiretor de informação da SIC.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que se devia ter esperado pela auditoria para se efetuar as injeções no Novo Banco, contrariando o argumento de Mário Centeno que disse que as injeções não dependem da auditoria.

O ministro das Finanças nega a injeção de capital no Novo Banco à revelia de António Costa.