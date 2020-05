O primeiro-ministro esteve reunido esta segunda-feira com Catarina Martins, coordenadora nacional do Bloco de Esquerda. À saída da reunião, a líder do partido sublinhou que o lay-off simplificado deve substituído por uma medida que garanta 100% dos salários dos trabalhadores.

O Bloco de Esquerda considera ainda que se deve proibir as empresas de distribuírem lucros de 2019.