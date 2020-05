Governo estima queda de 7% no PIB

O Governo antecipou na tarde desta terça-feira uma queda real de 7% no PIB. À saída da reunião com o primeiro-ministro, Rui Rio diz que a queda poderá ser mais acentuada.

O líder do PSD avançou com a estimativa no final da reunião, que durou duas horas e meia, sobre o orçamento suplementar e o programa de estabilização económico e social.

"Aquilo que nos foi transmitido é que o Produto Interno Bruto (PIB) terá uma queda em termos reais de 7%, o que é muito. Será 7% se nós medirmos por aquilo que foi o PIB de 2019. Ora, com esta queda, todos os indicadores que se referenciam ao PIB vão ser piores do que é dito".

Perante a queda do PIB nesta dimensão em 2020, Rio adiantou que o financiamento adicional exigível pelo Estado será "na ordem dos 13 mil milhões de euros".